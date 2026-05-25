中小企業のM&A後、キーマンの退職に伴って営業秘密やノウハウが流出するケースがあります。これは企業価値を揺るがす重大なリスクですが、法的責任の追及には厳格な要件と立証が求められ、実務上のハードルは高いのが実情です。ここでは、課題と対応のポイントを解説します。※本記事は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士、土屋勝裕氏の書き下ろしです。技術者退職による営業秘密流出と損害認定中小企業のM&Aで