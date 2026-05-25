レクサス「NX」の最上級グレードとは一般社団法人日本自動車販売協会連合会が発表した2025年度（2025年4月から2026年3月）の販売実績において、レクサス「NX」が1万8206台を記録しました。これは同ブランドの「LBX」に次ぐ第2位の売上となっており、ラグジュアリーSUV市場における支持を裏付けています。【画像】これが「オーバートレイル・パッケージ」です。画像を見る！（30枚以上）そんな堅調な売れ行きを見せるレクサス