瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降も日差しがよく届くでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で30度、高松で29度の予想です。24日よりも2度程度気温が高く、7月並みの気温のところがあります。熱中症に注意してください。 26日の午前は晴れますが、昼過ぎ以降は気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が広がるでしょう。夜は雨の降るところがある見込みです。朝の最低気温は岡山で19度、津山で16度、高松で