終活クラブが、『新宿大宴会』と題した結成6周年記念公演を2027年1月22日にZepp Shinjukuにて開催。また、全メディアでの顔出し解禁を発表した。 （関連：【映像あり】終活クラブ、全メディアでの顔出し解禁「キラーチューン」MV内で発表） 本情報は、5月24日に恵比寿 LIQUEDROOMで行われたメジャー2周年記念単独公演『そうぞうりょく』内で公開された自身の楽曲「キラーチューン」のMVのラ