子育て中、ママやパパにとってベビーカーは単なる移動手段ではなく、“育児を支えてくれた相棒”のような存在ではないでしょうか。毎日の散歩、寝かしつけ、買い物、電車移動……赤ちゃんとの暮らしをともに乗り越えたベビーカーには、それぞれの家庭の思い出が詰まっています。『ベビー用品大手の「ピジョン」は、現在生産中のベビーカーとバウンサー合わせて23品目について、年内で生産を終了すると発表しました。ピジョンは今回