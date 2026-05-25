自分のプライバシーな話を誰にどこまで打ち明けるかは、人によって価値観が分かれる問題でしょう。特にママ友やご近所さん相手だと、距離感を取ろうと警戒してしまうママが多いのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、他人によくされがちな質問について問う、こんな投稿がありました。『「お子さんどこの高校（大学）受けるの？」「ご主人どこで働いているの？」、子どもの就職活動で「内定したー」と言ってきた人に