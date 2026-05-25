鶴岡市によりますと、きょう午前６時８分ごろ、山形県鶴岡市下川でクマ１頭が目撃されました。 クマは、山形県県民の海・プール「スパール」前の道路を北から南へ移動していたということです。 クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。