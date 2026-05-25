今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【とん平焼き】葵ちゃんは簡単おつまみで雑に呑みたーい☆★☆★☆☆☆』というるけ@雑のみ葵ちゃんさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）レンチンのみ、場合によっては包丁まな板も不要な最高お手軽レシピ！余った食材で「とん平焼き」を作るという投稿者のるけ@雑のみ葵ちゃんさん。メイン材料は、卵とキャベツと豚バラ肉です。まずは卵を溶いて、ラップを敷