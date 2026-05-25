北海道旭川市の神居大橋で、女子高校生を橋から転落させ殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告の初公判が始まり、殺人などについて起訴内容を否認しました。旭川地裁前から中継です。裁判は５月２５日午前１０時半から予定通り始まり、殺人などの罪に問われている内田梨瑚被告は、白いワイシャツに黒のスラックス姿で法廷にあらわれました。そして裁判の冒頭、殺人などについて起訴内容を否認しました。殺人や不同意わいせつ