最近よく耳にするのが“トナラー”という言葉。電車や飲食店の席で隣に座って来たり、駐車場でほかが空いているのにわざわざ隣に止めてくる行為のこと。ゴルフ場の駐車場でもよく見かける、アレである。 【写真】これぞ王道！ ゴルフ場に馴染むレクサス最高峰クーペ筆者がトナラーの存在に気が付いたのは20年ほど前のこと。買い物から帰ってきたら広い駐車場にポツンと2台並んでいたり、取材で機材を下ろすためにドアを開けっ放し