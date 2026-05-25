タイガー・ウッズ（米国）が所有するプライベートジェット「ガルフストリームV」が23日（土）夜、フロリダ州のウィザムフィールド空港を出発し、約8時間後にスイス・チューリヒへ戻ったことが、有名人らのプライベートジェットを追跡する海外サイトで判明した。【実際の写真】タイガー・ウッズ拘留時の表情…現地写真を公開ウッズは、リハビリを受けていたスイスから10日前にフロリダ州へ帰国したことが確認されていた。先週、乳が