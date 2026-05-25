俳優の梅沢富美男、川栄李奈、上坂樹里、佐野勇斗（M!LK）、お笑い芸人のヒコロヒーが出演するローソンの新テレビCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる！篇が、6月1日から全国で放送開始される。これに先立ち、ティザーとして新テレビCM「超ハッピーすぎ！チャレンジ始まる（ティザー）！篇がきょう25日より、全国で放送開始された。【動画】本編では⾒られない佐野勇斗＆ヒコロヒーら素顔満載のメイキング出演者のイン