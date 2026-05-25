スマートフォン向けアプリゲーム『ドラゴンボール レジェンズ』の8周年キャンペーン第1弾として、アーティストの三浦大知を起用した「Blizzard」のスペシャルライブ映像と8周年記念新テレビCM「予測不能の8周年」篇が、公式YouTubeにて公開された。【動画】大迫力！三浦大知出演『ドラゴンボール レジェンズ』8周年CM2018年に公開された映画『ドラゴンボール超 ブロリー』の主題歌「Blizzard」。今回公開されたスペシャルライ