東京都新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして、警視庁は25日までに、強盗未遂容疑などで、栃木県栃木市の高校2年の少年（17）を含む計6人を逮捕した。警視庁は匿名・流動型犯罪グループの事件とみて調べている。