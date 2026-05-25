伊勢湾に入る出光興産の大型原油タンカー「出光丸」＝25日午前6時21分、愛知県田原市の伊良湖岬から撮影出光興産の大型原油タンカー「出光丸」が25日、愛知県の沖合に入り、日本に到着した。中東情勢の悪化後にホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めて。関係者によると国内需要1日分の8割程度に当たる200万バレルを積む。船員には日本人3人を含み、健康状態に問題はない。政府はホルムズ海峡を事実上封