「新しい学校のリーダーズ」が文部科学大臣と意見交換しました。25日午前、ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」が文部科学省を訪れ、松本文科大臣と面会しました。面会では、音楽の海外展開のほか、BGMの使用料が歌手や演奏者にも支払われるようにするため、政府が今国会での成立を目指している著作権法改正案について意見交換が行われました。「新しい学校のリーダーズ」MIZYUさん：作曲していなかったとしても、表