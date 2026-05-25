俳優の佐野勇斗（M!LK）が25日、都内で行われたローソン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』施策発表会に登壇。今後挑戦したいことを明かした。ローソンで6月2日からスタートする「超ハッピーすぎ！チャレンジ！」施策にちなんで、今後挑戦したいことを聞かれ、佐野は「M!LKのメンバーと富士山に登る」とフリップで発表した。佐野は「富士山って日本の宝ですし、日本の一番大きい山をM!LK5人で登りたいっていう目標をうちの塩崎