フォークシンガー松山千春（70）が24日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。米国のトランプ大統領について私見を述べた。「高市総理の野党からの質問に対して、中国に関して、台湾に関しての発言で中国からちょっとにらまれてるという状況なんですけど。その中国にアメリカが行ったり、今度はプーチン、ロシアが行ったり。今度、習近平さんが北朝鮮に行くかもしれない。いろんな状況はうごめいてるんだ