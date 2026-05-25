俳優の川栄李奈が25日、都内で行われたローソン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』施策発表会に登壇。4月10日に俳優の廣瀬智紀との離婚を発表してから、初の公の場となった。以前から梅沢富美男とローソンのCMに出演している川栄は、ローソンの制服を着て登壇。今回は店長役を演じた。梅沢のほか、ともにCMに出演する上坂樹里、佐野勇斗（M!LK）、ヒコロヒーとともにトークを楽しんだ。ローソンで6月2日からスタートする「超ハ