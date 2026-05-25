大相撲夏場所で4年ぶり2度目の優勝を果たした小結・若隆景（31、荒汐）が25日、一夜明けて会見に臨んだ。【写真で見る】会見に臨む若隆景会見場に現れた若隆景は開口一番「少し疲れました」と、はにかみながら述べた。今場所は2横綱2大関が不在の中、優勝争いは11勝3敗で大関・霧島（30、音羽山）、小結・若隆景の2力士の争いとなった。それぞれ12勝3敗で並んで迎えた優勝決定戦の一番は、ここまで5連敗中の霧島に正面からぶつかっ