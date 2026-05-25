米男子ゴルフのCJカップ・バイロン・ネルソンは24日、テキサス州マッキニーのTPCクレイグランチ（パー71）で最終ラウンドが行われ、久常涼は3バーディー、1ボギーの69、平田憲聖は5バーディー、4ボギーの70で回り、ともに通算15アンダーの19位だった。60をマークしたウィンダム・クラーク（米国）が通算30アンダーで優勝した。（共同）