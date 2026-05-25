タレントの鈴木奈々（37）が25日、自身のインスタグラムを更新。仲良しの人気芸人に自宅を掃除してもらったことを明かした。「私の家のお風呂です」と公開。「掃除のプロ赤プルさんにお風呂掃除してもらいました」とつづり、ピン芸人の赤プルが風呂掃除をする姿を公開した。「キッチンもトイレも水回り全部お願いしました！」と鈴木。「めちゃめちゃ綺麗になりました赤プルさんに感謝感謝です」とつづった。「赤プルさん