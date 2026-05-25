トランプ大統領はイランとの協議について「合意を急がないよう」指示しました。アメリカのトランプ大統領は24日、自身のSNSに、イランとの協議について「秩序正しく、建設的な形で進行している」としたうえで、担当する高官らに「合意を急がないよう指示した」と明らかにしました。理由について「時間は我々の味方についているからだ」と説明しています。トランプ大統領は、この投稿の前日にはイランとの合意が「まもなく発表され