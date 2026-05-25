元SKE48で女優の古畑奈和（29）が、25日までにXを更新。グラビアオフショットを披露した。古畑はランジェリー風ビキニ姿で、ファンに向けて「今日も、よく頑張りました」と呼びかけるようにつづり、発売中のデジタル写真集「The Brightest Daylight」も告知した。フォロワーからは「ちょっとご褒美がすぎませんか」「なおちゃのセクシーが遂に振り切ってしまった。。」「かわいいのにセクシーで困る」「それ以上脱いだら許さん」「