北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）決勝で予定されているハーフタイムショーについて、英国中継局の選択が話題となっている。今大会の決勝戦は７月１９日にメットライフ・スタジアムで行われる。同試合ではハーフタイムにこれまでになかった豪華ショーを行うことが発表されている。韓国のボーイズグループＢＴＳやマドンナ、シャキーラが出演するが、サッカーファンからは不評で賛否が沸き起こっている。サッカーの母国と言われる