米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥｏｒＮｏｔｈｉｎｇ（ＤｏＮ）」（ニューヨーク）が２４日（日本時間２５日）に放送され、オーエン・ハート杯女子トーナメント準々決勝で白川未奈がＯＨ女子世界王者アティーナに敗れ無念の敗退となった。この日から開幕となったオーエン杯だが、白川とアティーナの試合の日程は当初は未発表だった。しかしＤｏｎで予定されていた準々決勝のウィロー・ナイチンゲールＶＳアレックス・ウ