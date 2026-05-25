中東情勢の悪化でホルムズ海峡が事実上封鎖されて以降、日本のタンカーとして初めて通過した「出光丸」が25日午前、名古屋港の施設に到着しました。石油大手・出光興産の子会社が管理する大型原油タンカー「出光丸」は25日朝、伊勢湾に入り、午前11時ごろ愛知県知多市の沖にある原油の受け入れ施設に到着しました。中東情勢の悪化を受けてホルムズ海峡が事実上封鎖される中、出光丸は先月28日、日本に向かう船と