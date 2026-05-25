お笑いコンビ「ナイチンゲールダンス」が、2026年5月19日にYouTubeを更新。中野なかるてぃんさん（31）が、1年で10キロのダイエットに成功したことを明かした。「一人の時は基本的にそばを食べる」YouTubeで、相方のヤスさん（32）から「なかるてぃんさ、なんか10キロ痩せたよね？」と振られた中野さん。「みんな気付いてないと思うんですけど、2025年の一番太ってる時と比べて、10キロ痩せたんですよ」と明かした。中野さんは25年