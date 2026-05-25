日常生活が送れているレベルなら進行は食い止められる 認知症はひと昔前のように不治の病ではありません。早期受診と適切な対処によって、たとえＭＣＩや認知症初期の段階にあっても、それまで日常生活が送れている方なら進行を遅らせることも、場合によっては食い止めることができます。 何よりも重要なのは早期の受診です。「最近もの忘れがひどい」「すっかり記憶力が衰えた」など、異変を感じたらすぐに専門医の診察を受け