新社会人の歓送迎会や、大切な人との記念日ディナー。 「いざという時のテーブルマナーに自信がない…」という方も多いのではないでしょうか。 今回は、名作料理漫画『ザ・シェフ』第8話「テーブルマナー②」の作中に登場するシーンを交えながら、最低限押さえておきたい食事の基本マナーをおさらいします！ カトラリーの順番とスープの飲み方 『ザ・シェフ