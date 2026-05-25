USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.625.835.496.20 1MO7.065.856.177.03 3MO7.505.836.476.99 6MO8.096.097.047.31 9MO8.296.267.407.46 1YR8.486.557.727.60 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.938.566.39 1MO7.098.636.74 3MO7.378.596.71 6MO8.019.016