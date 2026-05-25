「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が２５日、都内で行われたローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に出席した。ローソンの創業５１年を記念し、顧客への感謝を込めた企画。６月１日から放送される新ＣＭでは、梅沢富美男、川栄李奈に加え佐野、上坂樹里、ヒコロヒーが新たに出演する。佐野は「ローソンはロゴが牛乳瓶のロゴなので、所属する『Ｍ！ＬＫ』と縁があると感じていました。就任できて運命だなと感