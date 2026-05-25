２４日、「不到長城非好漢」（長城に至らずんば好漢にあらず）と刻まれた石碑と共に写真に納まるブチッチ大統領。（北京＝新華社記者／謝羗）【新華社北京5月25日】国賓として訪中したセルビアのブチッチ大統領が24日、北京で万里の長城に登り、セルビアの伝統舞踊を鑑賞した後、土産物店で中国の文化に触れた。ブチッチ氏は5日間の日程で中国に滞在している。２４日、土産物店で商品を選ぶブチッチ大統領。（北京＝新華社