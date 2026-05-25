元ＡＫＢ４８で女優の川栄李奈が２５日、都内で行われたローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に出席した。川栄は４月に俳優の廣瀬智紀との離婚を発表後、初の公の場となった。ローソンの創業５１年を記念し、顧客への感謝を込めた企画。６月１日から放送される新ＣＭでは川栄はローソンの新店長に就任する。ローソンクルーの制服姿で登壇した川栄は「この制服を着てこの場に立てると思ってなかったので、とてもう