トットが優勝5月16日にフジテレビで放送された「THE SECOND 〜漫才トーナメント〜 2026」が話題になっている。これは、2023年に始まった結成16年以上のベテラン漫才師限定の漫才コンテストである。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「アイドルみたい」…肩出し、スラリ美脚も。宮司アナのドレス姿「グランプリファイナル」と呼ばれるこの日の決勝戦に臨んだのは、金属バット、ヤング、タモンズ、黒帯、シャンプーハ