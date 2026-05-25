巨人は２５日、育成選手のフリアン・ティマ外野手（２１）を支配下登録すると発表した。背番号は「０１３」から「５０」に変更となる。ドミニカ共和国で球団が行ったトライアウトを１５歳で受験。１６歳で育成選手として来日し、６年目で念願の初昇格となる。身長１９４センチ、体重１０６キロの右の長距離砲で、得点力が課題の打線の起爆剤として期待がかかる。２４年にはイースタン・リーグ２位の１５本塁打。昨年も２軍で