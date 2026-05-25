２２日、峨眉山風景区雷洞坪で満開となったシャクナゲ。（楽山＝新華社記者／江宏景）【新華社成都5月25日】中国四川省の峨眉山では、雷洞坪から金頂に至る沿道でさまざまな種類のシャクナゲの花が満開を迎え、多くの人が鑑賞に訪れている。峨眉山のシャクナゲの見頃は4〜6月。約30種が分布し、多様な景観を作り出している。２２日、峨眉山風景区雷洞坪で、シャクナゲの木の下を歩く人。（楽山＝新華社記者／江宏景）２２日、峨