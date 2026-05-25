今季もメジャーリーグで日本人選手の活躍が続いている。中でもホワイトソックスの村上宗隆（26）は、メジャートップの17本塁打（20日時点）と、大活躍を見せている。その雄姿を見ようと、日本から多くのファンが足を運んでいるが、その熱狂ぶりはいかがなものか――おなじみ、「リングサイドの“必撮”仕事人」の異名と、『プロレスラー至近距離で撮り続けた50年』（新潮社）の著作を持つ、元内外タイムス写真部長・山内猛氏（