ミュージシャン・布袋寅泰が、元ＮＨＫでフリーの久保純子アナウンサーとのレアなツーショットを公開した。布袋は２４日、自身のインスタグラムを更新。「ニューヨークからのお客様。ロンドンにいらした久保純子さんご家族と、サタデーマーケットで買い物して我が家でブランチ」と記し、ロンドンを訪れた久保アナと並んだショットをアップ。「久保さんとお会いするのは２００４年に開催された『第１８回日本ゴールドディスク