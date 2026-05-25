2002年、いわゆる「鈴木宗男事件」に絡み、背任と偽計業務妨害の容疑で東京地検特捜部に逮捕された作家で元外交官の佐藤優氏。その取り調べを担当したのは、当時特捜部検事だった弁護士の西村尚芳氏だ。西村氏は取り調べの中で「これは『国策捜査』なんだから。あなたが捕まった理由は簡単。あなたと鈴木宗男をつなげる事件を作るため」と語り、それを佐藤氏が係争中に出版した『国家の罠』で暴露し、「国策捜査」という言葉は一