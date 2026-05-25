２４日、蚩尤九黎城で踩花山祭りを祝うミャオ族の人たち。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶5月25日】中国重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県のテーマパーク「蚩尤九黎城（しゆうきゅうれいじょう）」で24日、第15回烏江ミャオ族踩花山（ツァイホワシャン）祭りが始まった。踩花山祭りはミャオ族の伝統行事で、祖先を祭って幸福を祈り、文化を伝承する深い意味合いを持つ。市の無形文