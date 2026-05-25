AIに2026年の東京大学と京都大学の入試問題を解かせたところ、なんと、首席合格に相当する点数を叩き出したと話題になった。特に数学は大得意で、満点を連発したそうだ。AIスタートアップの「LifePrompt」の発表によると、国内の大学受験で最難関とされる東大理科三類では、ChatGPTとGeminiが合格者最高点を上回る点数を記録したという。【がんばれ受験生】今も昔も日本最難関「東京大学」「京都大学」の風景実は、こうした実