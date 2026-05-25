5月22日（金）『キュウソネコカミのカミラジ』が放送された。いつものスタジオを飛び出し、5月5日（火・祝）に開催された（4日は悪天候により中止）、OTODAMA‘26の楽屋で収録！ゲストに四星球の康雄、超能力戦士ドリアンからやっさんを招き、フェスの熱冷めやらぬ中、楽屋トークが繰り広げられた。 ©️ABCラジオ 今回は音楽なし、トークのみの30分！さっそく話題は四星球のパフォーマンスについ