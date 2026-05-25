旭川地裁＝25日午前北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したとして、殺人、監禁、不同意わいせつ致死の罪に問われた無職内田梨瑚被告（23）は25日、旭川地裁（田中結花裁判長）の裁判員裁判初公判で「私に殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と述べ、殺人の起訴内容を否認した。監禁は認めた。判決は6月22日。起訴状によると、内田被告は24年4月18日夜〜19日未明、被告