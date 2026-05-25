24日午後、上小阿仁村の国道285号で車同士が正面衝突する事故がありました。それぞれの車の運転手が大けがをしています。北秋田警察署の調べによりますと、24日午後2時45分ごろ、上小阿仁村大林字下村下タの国道285号を五城目町方向から北秋田市方向へ走っていた普通乗用車が、対向する普通乗用車と正面衝突しました。この事故で、北秋田市方向へ走っていた普通乗用車を運転していた大館市の75歳の男性が胸の骨を折る大けが、同乗