アイモバイルは大幅続落し、年初来安値を更新した。複数のメディアが前週末２２日、総務省がふるさと納税の仲介サイト事業者に手数料を引き下げるように要請したと伝えており、嫌気した売りが出ている。同社はふるさと納税サイト「ふるなび」を展開している。２２日の取引終了後、前年度から段階的に手数料の引き下げを自主的に実施してきたと開示し、現時点では通期業績予想の修正を要する事項は発生していないとした。そのほか