リネットジャパングループは高い。この日朝方、愛知県を中心に障害者向けグループホームを運営するマックビーヒル就労支援機構（名古屋市中村区）の株式取得に向けて基本合意したと発表した。マックビーヒルの発行済み株式のうち１４％を取得することを目指す。資本参加を通じてマックビーヒルとの協力関係を構築・強化し、将来的にはより緊密な資本関係の構築も含めた幅広い可能性を検討し