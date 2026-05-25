午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６９７、値下がり銘柄数は８３３、変わらずは３３銘柄だった。業種別では３３業種中２０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、空運、電気機器、繊維など。値下がりで目立つのは鉱業、小売、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS