京写が大幅続伸している。前週末２２日の取引終了後に、３６年３月期に売上高４００億円（２６年３月期２４６億９７００万円）、営業利益４０億円（同８億２５００万円）を目指す長期ビジョンと、２９年３月期に売上高２８０億円、営業利益２０億円を目指す中期経営計画を発表しており、好材料視されている。 １０年後の姿として、熱対策技術と印刷技術で設計・開発からリサイクルの全プロセスで最適なソリューション