JR西日本によりますと、きょう（25日）午前9時34分、山陽新幹線のぞみ5号（東京発 博多行）が相生～岡山駅間を走行中に運転士が「パン」という音を確認しました。 このため、のぞみ号は停車し車両の確認がおこなわれ、午前9時56分に運転を再開しました。この影響で山陽新幹線は新大阪⇔博多の上下区間の一部列車で10分～20分の遅れが発生しているということです。（午前10時26分現在） JR西日本では最新の運行状況に